Wink
Сериалы
Черный список
1-й сезон

Черный список (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, The Blacklist 1 22 серии
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

На протяжении десятилетий бывший правительственный агент Рэймонд Реддингтон был одним из самых разыскиваемых беглецов ФБР. Неожиданно он решает сдаться…

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный список»