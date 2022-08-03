WinkСериалыЧерный пес1-й сезон1-я серия
Черный пес (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.92018, Черный пес. Серия 1
Боевик, Драма18+
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О сериале
Торговец оружием международного масштаба Грэг Бриннер заключает сделку с одним из главарей террористов. Для захвата Бриннера и уничтожения террористов в Сирию отправляют спецгруппу под командованием майора Андрея Рубцова. В результате успешной операции Бриннер захвачен, но предательство «союзника» приводит к гибели группы Рубцова, однако майор остаeтся жив. Спустя время, он возвращается в Россию, но ничего не помнит. Вернуть память и поймать Бриннера Рубцову помогает сотрудница международной антитеррористической организации Ольга Смирнова.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АФРежиссёр
Александр
Франскевич-Лайе
- ВЯРежиссёр
Владимир
Янковский
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- Актёр
Павел
Харланчук
- Актриса
Карина
Разумовская
- Актёр
Павел
Делонг
- АААктёр
Александр
Аверков
- Актриса
Виктория
Маслова
- АФАктёр
Александр
Франскевич-Лайе
- Актёр
Анатолий
Кот
- ТРАктриса
Татьяна
Ружавская
- НЧСценарист
Николай
Чергинец
- ГШСценарист
Глеб
Шпригов
- АКСценарист
Андрей
Карелин
- Продюсер
Теймур
Джафаров
- ГШПродюсер
Глеб
Шпригов
- ОКПродюсер
Олег
Коваленок
- ЮБПродюсер
Юрий
Базик
- ННХудожница
Наталья
Навоенко
- НГХудожница
Наталья
Гурьянова
- НОХудожница
Наталья
Одинцова
- ИПМонтажёр
Игорь
Пашкевич
- МКОператор
Максим
Куровский
- ИПОператор
Илья
Пугачёв
- АКОператор
Антон
Костромин
- ОЛКомпозитор
Олег
Ладов
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов