Черный пес. Серия 1
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Черный пес (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.92018, Черный пес. Серия 1
Боевик, Драма18+

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О сериале

Торговец оружием международного масштаба Грэг Бриннер заключает сделку с одним из главарей террористов. Для захвата Бриннера и уничтожения террористов в Сирию отправляют спецгруппу под командованием майора Андрея Рубцова. В результате успешной операции Бриннер захвачен, но предательство «союзника» приводит к гибели группы Рубцова, однако майор остаeтся жив. Спустя время, он возвращается в Россию, но ничего не помнит. Вернуть память и поймать Бриннера Рубцову помогает сотрудница международной антитеррористической организации Ольга Смирнова.

Страна
Беларусь, Россия
Жанр
Боевик, Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный пес»