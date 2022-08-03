Торговец оружием международного масштаба Грэг Бриннер заключает сделку с одним из главарей террористов. Для захвата Бриннера и уничтожения террористов в Сирию отправляют спецгруппу под командованием майора Андрея Рубцова. В результате успешной операции Бриннер захвачен, но предательство «союзника» приводит к гибели группы Рубцова, однако майор остаeтся жив. Спустя время, он возвращается в Россию, но ничего не помнит. Вернуть память и поймать Бриннера Рубцову помогает сотрудница международной антитеррористической организации Ольга Смирнова.

