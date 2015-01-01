Черепашки-ниндзя (мультсериал, 2015) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

Отважные черепашки Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело защищают улицы Нью-Йорка от преступников и злодеев в современной трехмерной версии культового мультсериала 1980-х. В каждой серии вас ждут новые приключения, зрелищные ниндзя-сражения и отличный юмор.

