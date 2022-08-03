Черепашки-ниндзя. Сезон 4. Серия 10
Wink
Детям
Черепашки-ниндзя
4-й сезон
10-я серия

Черепашки-ниндзя (мультсериал, 2015) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

9.02015, Teenage Mutant Ninja Turtles
Мультсериалы, Приключения12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Отважные черепашки Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело защищают улицы Нью-Йорка от преступников и злодеев в современной трехмерной версии культового мультсериала 1980-х. В каждой серии вас ждут новые приключения, зрелищные ниндзя-сражения и отличный юмор.

Страна
Малайзия, США, Новая Зеландия
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черепашки-ниндзя»