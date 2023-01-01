Будем знакомы! Серия 8
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Будем знакомы!
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Будем знакомы! (сериал, 1999) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

7.81999, Будем знакомы! Серия 8
Мелодрамы, Комедии18+

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Сюжет

Кино о жизни группы студентов-первокурсников, будущих тележурналистов. Каждый из юных героев фильма пытается по-своему завоевать авторитет среди друзей и педагогов, утвердить себя в студенческом коллективе и профессии.

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5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Будем знакомы!»