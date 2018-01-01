Будем знакомы! Серия 19
Будем знакомы!
1-й сезон
19-я серия

Будем знакомы! (сериал, 1999) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

7.81999, Будем знакомы! Серия 19
Мелодрама, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Кино о жизни группы студентов-первокурсников, будущих тележурналистов. Каждый из юных героев фильма пытается по-своему завоевать авторитет среди друзей и педагогов, утвердить себя в студенческом коллективе и профессии.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Будем знакомы!»