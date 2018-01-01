WinkСериалыБудем знакомы!1-й сезон5-я серия
Будем знакомы! (сериал, 1999) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
7.81999, Будем знакомы! Серия 5
Мелодрама, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Кино о жизни группы студентов-первокурсников, будущих тележурналистов. Каждый из юных героев фильма пытается по-своему завоевать авторитет среди друзей и педагогов, утвердить себя в студенческом коллективе и профессии.
Сериал Будем знакомы! Серия 5 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
- ИШРежиссёр
Игорь
Шавлак
- СБРежиссёр
Сергей
Борчуков
- Актёр
Даниил
Белых
- АЕАктёр
Алексей
Елистратов
- Актёр
Александр
Олешко
- ОСАктриса
Ольга
Спиридонова
- АЖАктёр
Александр
Жоголь
- НААктриса
Наталия
Антонова
- АМАктёр
Алексей
Моисеев
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- ЕЛАктриса
Евгения
Лапина
- ОБАктриса
Ольга
Битюкова
- ДКСценарист
Денис
Карышев
- СФСценарист
Светлана
Феоктистова
- АЗСценарист
Аркадий
Зарецкий
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ТТХудожница
Татьяна
Тенькова
- ВЧОператор
Владимир
Чубриков
- АШОператор
Александр
Шахроманов
- АККомпозитор
Андрей
Киреев