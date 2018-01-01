Будем знакомы! (сериал, 1999) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Кино о жизни группы студентов-первокурсников, будущих тележурналистов. Каждый из юных героев фильма пытается по-своему завоевать авторитет среди друзей и педагогов, утвердить себя в студенческом коллективе и профессии.





Сериал Будем знакомы! Серия 5 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.