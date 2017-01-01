Брокмайр (сериал, 2017) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Брокмайр. Сезон 4. Серия 4
Брокмайр
4-й сезон
4-я серия
7.32017, Brockmire
Комедия, Драма18+
Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Неожиданное завершение драмеди с Хэнком Азарией переносит зрителя в будущее, когда крикет стал популярнее бейсбола, а человечество страдает от нехватки продовольствия и питьевой воды. Справится ли главный герой с ролью отца в таких обстоятельствах? Смотрите 4 сезон сериала «Брокмайр» в подписке Amediateka на Wink.

Четвертый сезон стартует в 2030 году. Мир захлестнула пандемия, в каждом доме есть персональный ИИ-помощник, проникший во все сферы жизни, а США на грани развала в результате все нарастающего классового расслоения. Джим Брокмайр получает позицию Главного комиссара бейсбола, от которой вынужден отказаться: он уверен, что не сможет изменить Лигу, где все влияние прибрали к рукам миллиардеры. Некоторое время назад в семье Джима появилось внезапное пополнение — взрослая дочь Бет, которую он зачал, находясь в «изгнании» на Филиппинах. Бет разбудила в отце заботливую сторону, и теперь он раздумывает о том, чтобы вернуться в Морристаун и вновь попробовать построить отношения с Джулс.

Чем закончится его путь к исправлению? Смотрите 4 сезон сериала «Брокмайр» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
8.0 IMDb

