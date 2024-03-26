Герой Хэнка Азарии переезжает в Новый Орлеан, но сможет ли он найти здесь свое призвание? Какие приключения ожидают его теперь? Смотрите 2 сезон сериала «Брокмайр» в подписке Amediateka на Wink.



Во втором сезоне истории о печально известном бейсбольном комментаторе Джим Брокмайр получает работу в Новом Орлеане и продолжает вести невероятно успешный подкаст вместе с Чарльзом. Хотя это и приносит Джиму приличный доход, он все еще мечтает о месте в Высшей лиге. Такие амбиции есть не только у него: Радж, другой талантливый комментатор, становится соперником Джима в борьбе за более престижную должность, которую занимает их стареющий коллега Арт Ньюи. Брокмайру предстоит доказать, что именно он, алкоголик с сомнительной репутацией, достоин повышения, тогда как молодому и харизматичному Раджу место в Низшей лиге. Задача предстоит не из легких.



О последствиях этого противостояния поведает «Брокмайр». Смотрите сериал «Брокмайр» в подписке Amediateka на Wink.

