Брокмайр (сериал, 2017) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Герой Хэнка Азарии переезжает в Новый Орлеан, но сможет ли он найти здесь свое призвание? Какие приключения ожидают его теперь? Смотрите 2 сезон сериала «Брокмайр» в подписке Amediateka на Wink.
Во втором сезоне истории о печально известном бейсбольном комментаторе Джим Брокмайр получает работу в Новом Орлеане и продолжает вести невероятно успешный подкаст вместе с Чарльзом. Хотя это и приносит Джиму приличный доход, он все еще мечтает о месте в Высшей лиге. Такие амбиции есть не только у него: Радж, другой талантливый комментатор, становится соперником Джима в борьбе за более престижную должность, которую занимает их стареющий коллега Арт Ньюи. Брокмайру предстоит доказать, что именно он, алкоголик с сомнительной репутацией, достоин повышения, тогда как молодому и харизматичному Раджу место в Низшей лиге. Задача предстоит не из легких.
О последствиях этого противостояния поведает «Брокмайр». Смотрите сериал «Брокмайр» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- ТКРежиссёр
Тим
Киркби
- Актёр
Хэнк
Азария
- ТДАктёр
Тайрел
Джексон Уильямс
- Актриса
Аманда
Пит
- ХМАктёр
Хемки
Мадера
- Актриса
Кэти
Финнеран
- ТНАктриса
Тоуни
Ньюсом
- Актёр
Пол
Рэй
- ВБАктриса
Виктория
Блэйд
- РХАктриса
Рейна
Хардести
- РКАктёр
Ричард
Кайнд
- МКСценарист
Мэл
Кауэн
- РГСценарист
Рене
Губе
- Продюсер
Хэнк
Азария
- ДЧПродюсер
Джоэль
Чёрч-Купер
- ДФПродюсер
Джо
Фаррелл
- ЭХПродюсер
Эндрю
Хилл Ньюман
- НДХудожник
Нат
Джонс
- МКХудожница
Молли
Коффи
- ЛКМонтажёр
Луис
Колина
- АКМонтажёр
А.Дж.
Католайн
- ГБОператор
Гленн
Браун
- АБКомпозитор
Адам
Блау