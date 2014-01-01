Босх. Сезон 6. Серия 9
Wink
Сериалы
Босх
6-й сезон
9-я серия
9.02014, Bosch
Триллеры, Детективы18+

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Босх (сериал, 2014) сезон 6 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Тайны прошлого возвращаются, чтобы потревожить спокойствие брутального детектива.

Шестой сезон начинается с загадочного убийства медицинского физика, чья смерть может оказаться связанной с кражей радиоактивного вещества. Гарри Босх и его друзья пытаются распутать клубок интриг и предательств, угрожающий безопасности всего города. С каждым новым делом, а также с каждым таинственным поворотом судьбы, зрители узнают больше о темных уголках Лос-Анджелеса и о том, на что способен человек в поисках справедливости.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Босх»