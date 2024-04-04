Тайны прошлого возвращаются, чтобы потревожить спокойствие брутального детектива.



Шестой сезон начинается с загадочного убийства медицинского физика, чья смерть может оказаться связанной с кражей радиоактивного вещества. Гарри Босх и его друзья пытаются распутать клубок интриг и предательств, угрожающий безопасности всего города. С каждым новым делом, а также с каждым таинственным поворотом судьбы, зрители узнают больше о темных уголках Лос-Анджелеса и о том, на что способен человек в поисках справедливости.



Если вы ищете захватывающий криминальный триллер с мрачной атмосферой в духе «Подпольной империи» и «Прослушки», то смотрите 6 сезон сериала «Босх» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

