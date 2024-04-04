Босх. Сезон 6. Серия 8
Wink
Сериалы
Босх
6-й сезон
8-я серия
9.02014, Bosch
Триллер, Детектив18+
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Босх (сериал, 2014) сезон 6 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Тайны прошлого возвращаются, чтобы потревожить спокойствие брутального детектива.

Шестой сезон начинается с загадочного убийства медицинского физика, чья смерть может оказаться связанной с кражей радиоактивного вещества. Гарри Босх и его друзья пытаются распутать клубок интриг и предательств, угрожающий безопасности всего города. С каждым новым делом, а также с каждым таинственным поворотом судьбы, зрители узнают больше о темных уголках Лос-Анджелеса и о том, на что способен человек в поисках справедливости.

Если вы ищете захватывающий криминальный триллер с мрачной атмосферой в духе «Подпольной империи» и «Прослушки», то смотрите 6 сезон сериала «Босх» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив, Триллер
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Босх»