Босх (сериал, 2014) сезон 6 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Тайны прошлого возвращаются, чтобы потревожить спокойствие брутального детектива.
Шестой сезон начинается с загадочного убийства медицинского физика, чья смерть может оказаться связанной с кражей радиоактивного вещества. Гарри Босх и его друзья пытаются распутать клубок интриг и предательств, угрожающий безопасности всего города. С каждым новым делом, а также с каждым таинственным поворотом судьбы, зрители узнают больше о темных уголках Лос-Анджелеса и о том, на что способен человек в поисках справедливости.
Если вы ищете захватывающий криминальный триллер с мрачной атмосферой в духе «Подпольной империи» и «Прослушки», то смотрите 6 сезон сериала «Босх» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.5 IMDb
- АЗРежиссёр
Алекс
Закржевский
- ЭРРежиссёр
Эрнест
Р. Дикерсон
- ПКРежиссёр
Патрик
Кейди
- АЛРежиссёр
Аарон
Липстадт
- ТУАктёр
Титус
Уэлливер
- ДГАктёр
Джэми
Гектор
- ЭААктриса
Эми
Акино
- ЛРАктёр
Лэнс
Реддик
- МЛАктриса
Мэдисон
Линтц
- ТЭАктёр
Трой
Эванс
- ДДАктёр
Даджуан
Джонсон
- ГСАктёр
Грегори
Скотт Камминс
- СКАктёр
Скотт
Клейс
- МРАктриса
Мими
Роджерс
- ДПСценарист
Дэниэл
Пайн
- ХБПродюсер
Хенрик
Бастин
- Продюсер
Питер
Жан Брюгге
- МКПродюсер
Майкл
Коннелли
- ЭОПродюсер
Эрик
Овермиер
- МДХудожник
Марк
Дабе
- ГАХудожник
Грег
Андерсон
- КЭХудожница
Катрин
Эдейр
- ЧКХудожник
Честер
Каженски
- ПКОператор
Патрик
Кейди