Беззащитные (сериал, 2024) сезон 1 серия 65 смотреть онлайн

Беззащитные. Сезон 1. Серия 65
2024, Sahipsizler
Драма

Смотрите на Wink: сериал «Беззащитные», 1 сезон, открывает перед зрителем трагедию ушедшего счастья одной семьи. Родители — Рыфат и Бала — погибают в автомобильной аварии, оставив шестерых детей одних в мире.

Старшая сестра Азизе принимает на себя роль лидера и защитницы: вместе с братьями и сестрами — Джемо, Зелихой, Фиданом, Саметом и Балым — она покидает родной дом и отправляется в Стамбул, где приходится сталкиваться с угрозами криминального мира, непредсказуемостью улиц и собственными страхами.

Сможет ли большая семья справиться со всеми трудностями? История наполнена сильными эмоциональными поворотами, драматическими сценами и напряженными ситуациями, которые проверяют героев на прочность. Смотрите «Беззащитные», 1 сезон, на Wink.

Турция
Драма

7.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

