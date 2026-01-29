Беззащитные. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Беззащитные
1-й сезон
3-я серия
9.02024, Sahipsizler
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Беззащитные (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Властный Явуз хочет взять в жены Балу. Вот только женщина давно влюблена в Рыфата, обычного школьного учителя. Несмотря на ожидания Явуза, Балу выходит замуж за учителя и сбегает с ним. Они селятся в лесу и 20 лет живут спокойной жизнью, зарабатывают на продаже мёда и растят своих шестерых детей. Однако эту идиллию однажды разрушает жуткая трагедия.

Бала и Рыфат погибают в автомобильной аварии. Их дети вынуждены покинуть отчий дом и отправиться за помощью к родственникам. Спустя много лет Явуз так и не простил Балу, и теперь решает отыграться на её детях.

Страна
Турция
Жанр
Драма
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беззащитные»