Wink
Сериалы
Беззащитные
Актёры и съёмочная группа сериала «Беззащитные»

Актёры и съёмочная группа сериала «Беззащитные»

Режиссёры

Джем Карджи

Джем Карджи

Cem Karci
Режиссёр

Актёры

Дога Байрам

Дога Байрам

Doga Bayram
Актёр
Мехмет Боздоган

Мехмет Боздоган

Mehmet Bozdogan
Актёр
Зулейха Йылдыз

Зулейха Йылдыз

Zuleyha Yildiz
Актриса
Эдже Багчи

Эдже Багчи

Ece Bagci
Актриса
Каан Мирач Сезен

Каан Мирач Сезен

Kaan Miraç Sezen
Актёр

Сценаристы

Озгюр Агаоглу

Озгюр Агаоглу

Özgür Agaoglu
Сценарист
Элиф Хамамчи

Элиф Хамамчи

Elif Hamamci
Сценарист
Селин Арапкирли

Селин Арапкирли

Selin Arapkirli
Сценарист
Рамазан Демирли

Рамазан Демирли

Ramazan Demirli
Сценарист

Продюсеры

Онур Гювенатам

Онур Гювенатам

Onur Güvenatam
Продюсер
Синан Челик

Синан Челик

Sinan Çelik
Продюсер
Айсил Тай

Айсил Тай

Aysil Tay
Продюсер

Монтажёры

Онур Билиргил

Онур Билиргил

Onur Bilirgil
Монтажёр

Композиторы

Шахин Курназ

Шахин Курназ

Sahin Kurnaz
Композитор
Алп Ениэр

Алп Ениэр

Alp Yenier
Композитор
Дуйгу Язган

Дуйгу Язган

Duygu Yazgan
Композитор