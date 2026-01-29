Беззащитные
9.02024, Sahipsizler 1 сезон
Драма18+
Беззащитные (сериал, 2024) смотреть онлайн

О сериале

«Беззащитные» — турецкий сериал, в котором переплетаются темы потери, выживания, предательства и надежды. «Беззащитные» на русском языке доступен на Wink.

Шестеро детей оказываются одни после трагической гибели родителей. Теперь они вынуждены бороться за выживание на улицах Стамбула, сталкиваясь с криминалом, трудностями и опасностями, которые ставят их эмоциональную и физическую стойкость под угрозу. В центре повествования — их сплоченность, сила духа и попытки сохранить человеческое тепло даже в самых тяжелых обстоятельствах.

Если вы ищете сериал с глубокими эмоциями и сильными темами, то «Беззащитные» — сериал, который стоит вашего внимания. Смотреть турецкий сериал «Беззащитные» можно на Wink.

Страна
Турция
Жанр
Драма

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

