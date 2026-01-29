WinkСериалыБеззащитные1-й сезон32-я серия
9.02024, Sahipsizler
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Беззащитные (сериал, 2024) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+39 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 1
- 18+41 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 2
- 18+40 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 3
- 18+40 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 4
- 18+41 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 5
- 18+41 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 6
- 18+42 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 7
- 18+42 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 8
- 18+41 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 9
- 18+41 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 10
- 18+46 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 11
- 18+42 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 12
- 18+42 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 13
- 18+43 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 14
- 18+40 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 15
- 18+43 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 16
- 18+45 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 17
- 18+42 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 18
- 18+43 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 19
- 18+43 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 20
- 18+44 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 21
- 18+42 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 22
- 18+44 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 23
- 18+43 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 24
- 18+44 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 25
- 18+42 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 26
- 18+43 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 27
- 18+40 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 28
- 18+39 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 29
- 18+43 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 30
- 18+42 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 31
- 18+42 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 32
- 18+43 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 33
- 18+42 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 34
- 18+42 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 35
- 18+43 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 36
- 18+41 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 37
- 18+43 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 38
- 18+42 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 39
- 18+43 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 40
- 18+42 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 41
- 18+46 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 42
- 18+43 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 43
- 18+43 мин
Беззащитные
Сезон 1 Серия 44
- 18+5марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 45
- 18+5марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 46
- 18+5марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 47
- 18+5марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 48
- 18+6марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 49
- 18+6марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 50
- 18+6марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 51
- 18+6марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 52
- 18+7марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 53
- 18+7марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 54
- 18+7марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 55
- 18+7марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 56
- 18+10марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 57
- 18+10марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 58
- 18+10марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 59
- 18+11марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 60
- 18+11марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 61
- 18+11марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 62
- 18+11марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 63
- 18+12марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 64
- 18+12марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 65
- 18+12марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 66
- 18+12марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 67
- 18+13марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 68
- 18+13марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 69
- 18+13марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 70
- 18+13марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 71
- 18+14марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 72
- 18+14марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 73
- 18+14марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 74
- 18+14марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 75
- 18+17марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 76
- 18+17марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 77
- 18+17марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 78
- 18+18марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 79
- 18+18марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 80
- 18+18марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 81
- 18+18марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 82
- 18+19марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 83
- 18+19марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 84
- 18+19марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 85
- 18+19марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 86
- 18+20марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 87
- 18+20марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 88
- 18+20марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 89
- 18+20марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 90
- 18+21марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 91
- 18+21марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 92
- 18+21марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 93
- 18+21марта
Беззащитные
Сезон 1 Серия 94
О сериале
Властный Явуз хочет взять в жены Балу. Вот только женщина давно влюблена в Рыфата, обычного школьного учителя. Несмотря на ожидания Явуза, Балу выходит замуж за учителя и сбегает с ним. Они селятся в лесу и 20 лет живут спокойной жизнью, зарабатывают на продаже мёда и растят своих шестерых детей. Однако эту идиллию однажды разрушает жуткая трагедия.
Бала и Рыфат погибают в автомобильной аварии. Их дети вынуждены покинуть отчий дом и отправиться за помощью к родственникам. Спустя много лет Явуз так и не простил Балу, и теперь решает отыграться на её детях.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДКРежиссёр
Джем
Карджи
- ДБАктёр
Дога
Байрам
- МБАктёр
Мехмет
Боздоган
- ЗЙАктриса
Зулейха
Йылдыз
- ЭБАктриса
Эдже
Багчи
- КМАктёр
Каан
Мирач Сезен
- ОАСценарист
Озгюр
Агаоглу
- ЭХСценарист
Элиф
Хамамчи
- САСценарист
Селин
Арапкирли
- РДСценарист
Рамазан
Демирли
- ОГПродюсер
Онур
Гювенатам
- СЧПродюсер
Синан
Челик
- АТПродюсер
Айсил
Тай
- ОБМонтажёр
Онур
Билиргил
- ШККомпозитор
Шахин
Курназ
- АЕКомпозитор
Алп
Ениэр
- ДЯКомпозитор
Дуйгу
Язган