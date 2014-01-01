Беспокойный участок (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Беспокойный участок. Сезон 1. Серия 2
Беспокойный участок
1-й сезон
2-я серия

2014, Беспокойный участок. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама, Детектив12+

О сериале

Главная героиня этой истории Татьяна Петрова – старший участковый уполномоченный своего района. Обычная рутинная работа: хулиганы, семейные ссоры, мелкие кражи. Но участковой Татьяна была не всегда. Еще совсем недавно она была следователем по особо важным делам. Но одно событие навсегда изменило жизнь Татьяны – во время прогулки в парке у нее пропала дочь.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
3.8 IMDb

