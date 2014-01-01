Беспокойный участок (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2014, Беспокойный участок. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама, Детектив12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Главная героиня этой истории Татьяна Петрова – старший участковый уполномоченный своего района. Обычная рутинная работа: хулиганы, семейные ссоры, мелкие кражи. Но участковой Татьяна была не всегда. Еще совсем недавно она была следователем по особо важным делам. Но одно событие навсегда изменило жизнь Татьяны – во время прогулки в парке у нее пропала дочь.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
3.8 IMDb
- САРежиссёр
Сергей
Алешечкин
- Режиссёр
Андрей
Силкин
- СААктриса
Светлана
Антонова
- Актёр
Александр
Волков
- Актёр
Александр
Наумов
- Актёр
Олег
Масленников-Войтов
- Актёр
Михаил
Дорожкин
- АВАктриса
Анфиса
Вистингаузен
- ДСАктёр
Дмитрий
Смирнов
- НБАктриса
Наталья
Беляева
- АДАктриса
Ангелина
Добророднова
- СУАктриса
Светлана
Уваева
- ЕТСценарист
Екатерина
Толдонова
- ГКСценарист
Геннадий
Каюмов
- ВАСценарист
Василий
Абдрашитов
- ЕКСценарист
Елена
Кетова
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- АГПродюсер
Ася
Гергова
- ИРПродюсер
Ирина
Романова
- АГХудожник
Александр
Глухов