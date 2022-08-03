Беспокойный участок. Сезон 1. Серия 1
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Беспокойный участок (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2014, Беспокойный участок. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама, Детектив18+

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О сериале

Главная героиня этой истории Татьяна Петрова – старший участковый уполномоченный своего района. Обычная рутинная работа: хулиганы, семейные ссоры, мелкие кражи. Но участковой Татьяна была не всегда. Еще совсем недавно она была следователем по особо важным делам. Но одно событие навсегда изменило жизнь Татьяны – во время прогулки в парке у нее пропала дочь.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беспокойный участок»