Беса. Сезон 2. Серия 8
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Беса (сериал, 2018) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

8.72018, Besa
Драма, Криминал18+

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О сериале

Сербский криминальный сериал мирового уровня о добропорядочном мужчине, который оказался в должниках у мафиозного босса. Действие разворачивается в Белграде. Дочь наркобарона Дардана Бериша решает покутить перед отъездом на учебу в Америку и в измененном состоянии сознания лихачит на подаренной папой машине. В это самое время водитель Урош Перич, который занимается доставкой медоборудования, совершает очередное рабочее задание. Пути героев пересекаются трагическим образом – девушка погибает под колесами Перича. Разъяренный Дардан угрожает Урошу расправиться с ним и его семьей, и водителю ничего не остается, кроме как согласиться выполнять любые поручения Бериша. Перич приносит клятву быть верным мафии – это и называется «беса».

Страна
Сербия
Жанр
Криминал, Драма
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беса»