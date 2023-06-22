Сербский криминальный сериал мирового уровня о добропорядочном мужчине, который оказался в должниках у мафиозного босса. Действие разворачивается в Белграде. Дочь наркобарона Дардана Бериша решает покутить перед отъездом на учебу в Америку и в измененном состоянии сознания лихачит на подаренной папой машине. В это самое время водитель Урош Перич, который занимается доставкой медоборудования, совершает очередное рабочее задание. Пути героев пересекаются трагическим образом – девушка погибает под колесами Перича. Разъяренный Дардан угрожает Урошу расправиться с ним и его семьей, и водителю ничего не остается, кроме как согласиться выполнять любые поручения Бериша. Перич приносит клятву быть верным мафии – это и называется «беса».

