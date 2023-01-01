Беса
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Беса

Беса (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.72018, Besa 2 сезона
Драмы, Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Непреложный обет заставляет законопослушного работягу убивать. Сербский триллер в 20 сериях о поломанной судьбе.

Добропорядочный семьянин по имени Урош, возвращаясь вечером домой, попадает в аварию. В результате столкновения погибает девушка, оказавшаяся дочерью крупного наркобарона. Бериш, отец погибшей, вне себя от гнева; однако он предлагает Урошу заключить сделку: гангстер не будет наказывать семью мужчины, но за жизнь дочери тот должен ему другую жизнь. Теперь Урош вынужден подчиниться и убить кого-то по заказу Бериша, иначе пострадают его родные. Так из хорошего человека он превращается в киллера. Но выбора нет, ведь с гангстером его связывает нерушимая клятва — беса.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беса»

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