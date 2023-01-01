Беса (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+50 мин
Беса
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+54 мин
Беса
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+50 мин
Беса
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+48 мин
Беса
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+46 мин
Беса
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+50 мин
Беса
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+57 мин
Беса
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+57 мин
Беса
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+46 мин
Беса
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+51 мин
Беса
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
Сюжет
Непреложный обет заставляет законопослушного работягу убивать. Сербский триллер в 20 сериях о поломанной судьбе.
Добропорядочный семьянин по имени Урош, возвращаясь вечером домой, попадает в аварию. В результате столкновения погибает девушка, оказавшаяся дочерью крупного наркобарона. Бериш, отец погибшей, вне себя от гнева; однако он предлагает Урошу заключить сделку: гангстер не будет наказывать семью мужчины, но за жизнь дочери тот должен ему другую жизнь. Теперь Урош вынужден подчиниться и убить кого-то по заказу Бериша, иначе пострадают его родные. Так из хорошего человека он превращается в киллера. Но выбора нет, ведь с гангстером его связывает нерушимая клятва — беса.
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Информация
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Душан
Лазаревич
- НЛРежиссёр
Никола
Люца
- МТРежиссёр
Милан
Тодорович
- РБАктёр
Радивойе
Буквич
- АБАктёр
Арбен
Байрактарай
- МТА�ктёр
Милош
Тимотиевич
- ХСАктриса
Хана
Селимович
- МГАктриса
Милица
Гойкович
- МЯАктёр
Марко
Янжич
- ММАктёр
Милан
Марич
- МСАктёр
Менсур
Сафкью
- ЛБАктриса
Лана
Барич
- МКАктёр
Милутин
Караджич
- ТДСценарист
Тони
Джордан
- ММСценарист
Младен
Матичевич
- ДБСценарист
Душан
Булич
- ССПродюсер
Срджан
Сапер
- ТДПродюсер
Тони
Джордан
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ЖЭАктриса дубляжа
Жанна
Эльдарова
- ИВХудожница
Ивана
Васич
- ЕДХудожница
Елена
Джорджевич
- ЛПХудожница
Лилиана
Петрович
- РПОператор
Радан
Попович
- НМКомпозитор
Неманя
Мосурович