Беса (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Непреложный обет заставляет законопослушного работягу убивать. Сербский триллер в 20 сериях о поломанной судьбе.



Добропорядочный семьянин по имени Урош, возвращаясь вечером домой, попадает в аварию. В результате столкновения погибает девушка, оказавшаяся дочерью крупного наркобарона. Бериш, отец погибшей, вне себя от гнева; однако он предлагает Урошу заключить сделку: гангстер не будет наказывать семью мужчины, но за жизнь дочери тот должен ему другую жизнь. Теперь Урош вынужден подчиниться и убить кого-то по заказу Бериша, иначе пострадают его родные. Так из хорошего человека он превращается в киллера. Но выбора нет, ведь с гангстером его связывает нерушимая клятва — беса.



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