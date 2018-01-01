Беса (сериал, 2018) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
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Беса
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Беса
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
Сюжет
Сербский криминальный сериал мирового уровня о добропорядочном мужчине, который оказался в должниках у мафиозного босса. Действие разворачивается в Белграде. Дочь наркобарона Дардана Бериша решает покутить перед отъездом на учебу в Америку и в измененном состоянии сознания лихачит на подаренной папой машине. В это самое время водитель Урош Перич, который занимается доставкой медоборудования, совершает очередное рабочее задание. Пути героев пересекаются трагическим образом – девушка погибает под колесами Перича. Разъяренный Дардан угрожает Урошу расправиться с ним и его семьей, и водителю ничего не остается, кроме как согласиться выполнять любые поручения Бериша. Перич приносит клятву быть верным мафии – это и называется «беса».
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Информация
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Душан
Лазаревич
- НЛРежиссёр
Никола
Люца
- МТРежиссёр
Милан
Тодорович
- РБАктёр
Радивойе
Буквич
- АБАктёр
Арбен
Байрактарай
- МТАктёр
Милош
Тимотиевич
- ХСАктриса
Хана
Селимович
- МГАктриса
Милица
Гойкович
- МЯАктёр
Марко
Янжич
- ММАктёр
Милан
Марич
- МСАктёр
Менсур
Сафкью
- ЛБАктриса
Лана
Барич
- МКАктёр
Ми�лутин
Караджич
- ТДСценарист
Тони
Джордан
- ММСценарист
Младен
Матичевич
- ДБСценарист
Душан
Булич
- ССПродюсер
Срджан
Сапер
- ТДПродюсер
Тони
Джордан
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ЖЭАктриса дубляжа
Жанна
Эльдарова
- ИВХудожница
Ивана
Васич
- ЕДХудожница
Елена
Джорджевич
- ЛПХудожница
Лилиана
Петрович
- РПОперато�р
Радан
Попович
- НМКомпозитор
Неманя
Мосурович