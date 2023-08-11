Белая стрела. Возмездие. Сезон 1. Серия 11
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Белая стрела. Возмездие
1-й сезон
11-я серия

Белая стрела. Возмездие (сериал, 2015) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

9.12015, Белая стрела. Возмездие. Сезон 1. Серия 11
Детектив, Боевик18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Валерий Блинов, Максим Сороколет, Слава Генералов и Павел Верба — настоящие мужчины, «не в бронзе», но живые, чувствующие люди. Их умение чувствовать чужую боль превращает их в ангелов справедливого возмездия, в неотвратимую и безжалостную к негодяям карающую силу. Убийцы, насильники, наркоторговцы и бандиты — все получат по заслугам, или, как говорят сами герои: получат «поделом». Преступники не обязательно будут ликвидированы физически, но в любом случае их жизни уже не будут безоблачными в своей безнаказанности, как прежде. Там, где зарвавшийся подлец смог откупиться от суда, или с помощью оборотней в погонах развалить очевидное «дело», — «Белая стрела» всегда найдёт свою цель.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Белая стрела. Возмездие»