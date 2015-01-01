Белая стрела. Возмездие (сериал, 2015) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Валерий Блинов, Максим Сороколет, Слава Генералов и Павел Верба — настоящие мужчины, «не в бронзе», но живые, чувствующие люди. Их умение чувствовать чужую боль превращает их в ангелов справедливого возмездия, в неотвратимую и безжалостную к негодяям карающую силу. Убийцы, насильники, наркоторговцы и бандиты — все получат по заслугам, или, как говорят сами герои: получат «поделом». Преступники не обязательно будут ликвидированы физически, но в любом случае их жизни уже не будут безоблачными в своей безнаказанности, как прежде. Там, где зарвавшийся подлец смог откупиться от суда, или с помощью оборотней в погонах развалить очевидное «дело», — «Белая стрела» всегда найдёт свою цель.
Сериал Белая стрела 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
