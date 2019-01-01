Балабол (сериал, 2019) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Провинциальный опер Александр Балабин по прозвищу «Балабол» дослужился до майора. В семейной жизни тоже большие перемены: разорвав отношения с женой Леной, герой заводит роман с прекрасной незнакомкой. А преступность в городе не дремлет: чeрные риэлторы, афера с картинами, наркобизнес и таинственный мститель.
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Актёр
Константин
Юшкевич
- ИШАктёр
Илья
Шляга
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актриса
Инга
Оболдина
- Актриса
Ирина
Низина
- МПАктриса
Мария
Пирогова
- ИААктёр
Иван
Агапов
- АСАктёр
Александр
Самойлов
- ИСАктёр
Игорь
Старосельцев
- ЕЧАктриса
Елена
Чарквиани
- АШСценарист
Андрей
Шишов
- РАПродюсер
Рауф
Атамалибеков
- ИШХудожник
Игорь
Широков
- НРХудожница
Наталья
Радина
- ИЛМонтажёр
Иван
Лисичкин
- ДСОператор
Дмитрий
Савинов
- ИТКомпозитор
Илья
Трусковский