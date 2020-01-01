Балабол. Сезон 4. Серия 12
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Сериалы
Балабол
4-й сезон
12-я серия
9.32020, Балабол. Сезон 4. Серия 12
Криминал16+

Балабол (сериал, 2020) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

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Сюжет

Провинциальный опер Александр Балабин по прозвищу «Балабол» дослужился до майора. В семейной жизни тоже большие перемены: разорвав отношения с женой Леной, герой заводит роман с прекрасной незнакомкой. А преступность в городе не дремлет: чeрные риэлторы, афера с картинами, наркобизнес и таинственный мститель.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Криминал

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Балабол»