Американская история преступлений. Сезон 3. Серия 10
Wink
Сериалы
Американская история преступлений
Импичмент
10-я серия

Американская история преступлений (сериал, 2021) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

2021, American Crime Story
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В центре сюжета – дерзкое убийство итальянского фэшн-дизайнера Джанни Версаче, чья жизнь оборвалась 15 июля 1997 года, буквально в зените славы. И хотя всему миру известно, что на модельера напал психопат Эндрю Кьюненен, в этой истории по-прежнему много странных и противоречивых моментов.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история преступлений»