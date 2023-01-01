Американская история преступлений
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Американская история преступлений

Американская история преступлений (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, American Crime Story 3 сезона
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Криминальная антология, основанная на реальных событиях, от создателей «Американской истории ужасов» Райана Мерфи и Брэда Фэлчака. Каждый сезон драмы посвящен нашумевшему преступлению или событию, которые навсегда вошли в историю США.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история преступлений»

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