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Американская история преступлений
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Американская история преступлений (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

2021, American Crime Story 10 серий
Драма, Исторический18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В центре сюжета – дерзкое убийство итальянского фэшн-дизайнера Джанни Версаче, чья жизнь оборвалась 15 июля 1997 года, буквально в зените славы. И хотя всему миру известно, что на модельера напал психопат Эндрю Кьюненен, в этой истории по-прежнему много странных и противоречивых моментов.

Страна
США
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Биография

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история преступлений»