Эта серия пока недоступна
Актер (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Актер-неудачник получает шанс сыграть сложнейшую роль в своей жизни. Криминальный детектив от автора сериалов «Мажор» и «Метод». У Ивана Липатова трудный период в жизни: отсутствие жилья, уход девушки, множество долгов. Внезапно мужчине предлагают роль, за которую готовы прилично заплатить, однако детали ему неизвестны. В первый день съемок актера вырубают… Когда он приходит в себя, то понимает, что находится в багажнике автомобиля, а рядом лежит сумка с деньгами и документами. Вскоре Иван узнает, что теперь от него зависят жизни других людей. Чем обернется для Липатова эта опасная авантюра? Не пропустите сериал «Актер» — смотреть онлайн все серии в хорошем качестве можно прямо сейчас только на видеосервисе Wink!
Сериал Актер 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ВБРежиссёр
Вано
Бурдули
- ГЧАктёр
Григорий
Чабан
- ККАктриса
Клавдия
Коршунова
- АГАктриса
Агне
Грудите
- АВАктёр
Алексей
Ведерников
- Актёр
Игорь
Черневич
- Актёр
Александр
Яцко
- АМАктёр
Алексей
Матошин
- СДАктёр
Сергей
Дрейден
- ЕААктриса
Елизавета
Аистова
- АПАктёр
Александр
Петров
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- АРПродюсер
Александра
Ремизова
- АЛПродюсер
Александра
Лейбович
- УРХудожница
Ульяна
Резник
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- ЕЛХудожница
Евгения
Лопатина
- ЛКОператор
Леван
Капанадзе
- СККомпозитор
Сергей
Каширин