Актер (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
Мастер перевоплощения использует свой талант, чтобы справляться с личными и профессиональными вызовами. Сериал «Актер» (1 сезон) доступен на Wink. Отечественная драма от создателей «Территории» и «Метода».
Первый сезон познакомит вас с Иваном Липатовым — молодым артистом, мечтающем о светлом будущем и большой сцене. Однако судьба подкидывает ему сюрприз: вместо заветной роли он вынужден стать двойником богатого бизнесмена, который скрывается от врагов и прессы. Теперь Ивану предстоит преодолевать трудности, заводить новых друзей и, конечно же, сражаться за свою любовь.
Откройте для себя мир, где границы между ролью и реальностью стираются, и скорее включайте драматический сериал «Актер» — с 2022 года смотреть его в отличном качестве вы можете в любое время на видеопортале Wink!
Рейтинг
- ВБРежиссёр
Вано
Бурдули
- ГЧАктёр
Григорий
Чабан
- ККАктриса
Клавдия
Коршунова
- АГАктриса
Агне
Грудите
- АВАктёр
Алексей
Ведерников
- Актёр
Игорь
Черневич
- Актёр
Александр
Яцко
- АМАктёр
Алексей
Матошин
- СДАктёр
Сергей
Дрейден
- ЕААктриса
Елизавета
Аистова
- АПАктёр
Александр
Петров
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- АРПродюсер
Александра
Ремизова
- АЛПродюсер
Александра
Лейбович
- УРХудожница
Ульяна
Резник
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- ЕЛХудожница
Евгения
Лопатина
- ЛКОператор
Леван
Капанадзе
- СККомпозитор
Сергей
Каширин