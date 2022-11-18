Мастер перевоплощения использует свой талант, чтобы справляться с личными и профессиональными вызовами. Сериал «Актер» (1 сезон) доступен на Wink. Отечественная драма от создателей «Территории» и «Метода».



Первый сезон познакомит вас с Иваном Липатовым — молодым артистом, мечтающем о светлом будущем и большой сцене. Однако судьба подкидывает ему сюрприз: вместо заветной роли он вынужден стать двойником богатого бизнесмена, который скрывается от врагов и прессы. Теперь Ивану предстоит преодолевать трудности, заводить новых друзей и, конечно же, сражаться за свою любовь.



Откройте для себя мир, где границы между ролью и реальностью стираются, и скорее включайте драматический сериал «Актер» — с 2022 года смотреть его в отличном качестве вы можете в любое время на видеопортале Wink!

