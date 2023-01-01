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Новинки мультфильмов

Новинки мультфильмов

Эта подборка создана для юных любителей приключений, фантастических миров и забавных героев. В ней собраны новинки мультфильмов — смотреть онлайн их можно уже сейчас на Wink. Они точно понравятся детям и подарят множество эмоций. Яркие сюжеты, динамичные истории и любимые персонажи — все это ждет маленьких зрителей. Родители смогут спокойно отдохнуть, зная, что их дети смотрят качественный и интересный контент. Для юных любителей техники в коллекции есть мультфильмы про машинки. Например «Вилли и крутые тачки». Найдутся и мультики про принцесс: «Золушка и заколдованный принц», «Спящая принцесса» и «Распрекрасный принц». А если захочется немного истории, рекомендуем смотреть мультфильм про динозавров — «Король динозавров» (2018). И, конечно, «Фиксики: Большой секрет» — для всех любителей маленьких, но таких умных и находчивых существ, которые снова спасают мир. Захватывающие приключения и яркие персонажи подарят вашим детям море веселья. Оформляйте подписку на Wink и включайте подборку — вы сможете смотреть новые мультфильмы без рекламы.

ФильмыДля детейСериалы
Постер к фильму Сезон охоты. Суперкоманда 2018
8.5

Сезон охоты. Суперкоманда

2018, 85 мин
Постер к фильму Семь смертных грехов: Узники небес 2018
9.3

Семь смертных грехов: Узники небес

2018, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ледяной дракон, или Легенда о синих цветах 2018
8.4

Ледяной дракон, или Легенда о синих цветах

2018, 67 мин
Бесплатно
Постер к фильму Наша семидневная война 2019
9.0

Наша семидневная война

2019, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Знаешь, мама, где я был? 2017
9.0

Знаешь, мама, где я был?

2017, 63 мин
Бесплатно
Постер к фильму Люпен III: Пе�рвый 2019
8.1

Люпен III: Первый

2019, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Новейшее платье короля 2018
5.8

Новейшее платье короля

2018, 27 мин
Постер к фильму Станция «Сеул» 2016
7.3

Станция «Сеул»

2016, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Последняя фантазия 2018
7.2

Последняя фантазия

2018, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сила девяти Богов 2018
9.3

Сила девяти Богов

2018, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ван Гог. С любовью, Винсент 2017
8.8

Ван Гог. С любовью, Винсент

2017, 2 мин
Бесплатно