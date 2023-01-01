Wink Все подборки Новинки мультфильмов

Новинки мультфильмов

Эта подборка создана для юных любителей приключений, фантастических миров и забавных героев. В ней собраны новинки мультфильмов — смотреть онлайн их можно уже сейчас на Wink. Они точно понравятся детям и подарят множество эмоций. Яркие сюжеты, динамичные истории и любимые персонажи — все это ждет маленьких зрителей. Родители смогут спокойно отдохнуть, зная, что их дети смотрят качественный и интересный контент. Для юных любителей техники в коллекции есть мультфильмы про машинки. Например «Вилли и крутые тачки». Найдутся и мультики про принцесс: «Золушка и заколдованный принц», «Спящая принцесса» и «Распрекрасный принц». А если захочется немного истории, рекомендуем смотреть мультфильм про динозавров — «Король динозавров» (2018). И, конечно, «Фиксики: Большой секрет» — для всех любителей маленьких, но таких умных и находчивых существ, которые снова спасают мир. Захватывающие приключения и яркие персонажи подарят вашим детям море веселья. Оформляйте подписку на Wink и включайте подборку — вы сможете смотреть новые мультфильмы без рекламы.