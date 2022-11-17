Голова-утиль (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Посланник от мира людей, потерявших фертильность, отправляется в подземный мир, где живут существа, еще способные к продолжению рода. Мультфильм «Голова-утиль» — изобретательная антиутопия в технике стоп-моушн, по достоинству оцененная Гильермо дель Торо.



В будущем мир изменился до неузнаваемости. Генная инженерия позволила людям забыть о старости, но за это пришлось заплатить большую цену — теперь они больше не могут размножаться. Из-за опасной эпидемии популяция людей начинает стремительно сокращается, и человечество отправляет своего посланника под землю, в цивилизацию мариганов — к расе, которая имеет способность к размножению. Однако капсулу с человеком внутри сбивает ракета и, хотя мариганы создают для него новое тело, он напрочь забывает о цели своей экспедиции.



Каким предстанет перед ним новый мир теперь, расскажет анимационная картина «Голова-утиль» (2017). Смотрите мультфильм, кропотливо созданный режиссером Такахидэ Хори почти единолично, в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

