Wink
Фильмы
Голова-утиль
Актёры и съёмочная группа фильма «Голова-утиль»

Актёры и съёмочная группа фильма «Голова-утиль»

Режиссёры

Такахидэ Хори

Такахидэ Хори

Takahide Hori
Режиссёр

Актёры

Такахидэ Хори

Такахидэ Хори

Takahide Hori
АктёрFrancis / Julian / Hokuro / Doctor / Assistant / Mummies / Boss / Subordinate / Engineer / Others
Ацуко Миякэ

Ацуко Миякэ

Atsuko Miyake
АктрисаNico / Children / Woman
Юдзи Сугияма

Юдзи Сугияма

Yuji Sugiyama
АктёрWoman Bosses

Сценаристы

Такахидэ Хори

Такахидэ Хори

Takahide Hori
Сценарист

Продюсеры

Такахидэ Хори

Такахидэ Хори

Takahide Hori
Продюсер

Художники

Такахидэ Хори

Такахидэ Хори

Takahide Hori
Художник

Монтажёры

Такахидэ Хори

Такахидэ Хори

Takahide Hori
Монтажёр

Операторы

Такахидэ Хори

Такахидэ Хори

Takahide Hori
Оператор

Композиторы

Такахидэ Хори

Такахидэ Хори

Takahide Hori
Композитор
Ацуко Миякэ

Ацуко Миякэ

Atsuko Miyake
Композитор