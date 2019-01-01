Все выше, и выше, и выше (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Верблюжонок, мечтающий летать, и его друзья спасают маленькую принцессу, угодившую в лапы разбойников. Индийская анимация «Всё выше, и выше, и выше» — фильм о настоящей дружбе и исполнении самых смелых мечтаний.



Верблюд Камлу мечтает о небе. Он хочет долететь до самой радуги, потому что верит: его родители обитают именно там. Его закадычные друзья, рассудительный попугай Монгли и веселая обезьянка Блунго, по-разному относятся к затее. Но однажды в их жизни появляются заботы посерьезнее. Злодей Шера и его коварная банда похищают принцессу Лилу в ее же день рождения. Они охотятся за магическим ожерельем, которое подарил ей отец. Теперь верблюжонку и его приятелям предстоит проявить храбрость и смекалку, чтобы освободить девочку из плена.



Какие испытания ждут героев, расскажет мультфильм «Всё выше, и выше, и выше», смотреть онлайн который можно на Wink.



Все выше, и выше, и выше смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.