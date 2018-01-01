Фильмы про акул

Фильмы про акул познакомят вас с подводными убийцами, которые уже много столетий наводят ужас на людей. Акулы — самые популярные в кино морские животные, а схватка человека с ними часто олицетворяет сложные отношения человека с дикой природой. Загляните в мир морских глубин, чтобы понять, что за кровожадностью акул скрывается интеллект и многое другое. Предлагаем смотреть лучшие фильмы про акул в нашей коллекции. Здесь вы найдете такие фильмы ужасов про акул, как две части «Открытого моря», «Челюсти. Столкновение», «Синяя бездна» и «Синяя бездна 2». Также в нашей подборке есть комедийные хорроры с участием акул — франшиза из пяти фильмов «Акулий торнадо». Кроме того, на стриминг-платформе Wink доступны такие фильмы про акул в хорошем качестве, как «В пасти океана», «Над глубиной: хроника выживания» и «Акулы». Это драмы о людях в сложных ситуациях. Оформляйте подписку на видеосервис Wink, чтобы получить возможность смотреть фильмы про акул онлайн без рекламы в любое время.