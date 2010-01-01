Открытое море: Новые жертвы (фильм, 2010) смотреть онлайн

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Австралийская картина «Открытое море: Новые жертвы» основана на реальных событиях и способна вызвать нешуточный страх у тех, кто отважится посмотреть ее онлайн и совершенно бесплатно.



Фильм является достойным представителем жанра survival-триллер. Главный герой – молодой энергичный парень Люк решает подзаработать, перегнав шикарную яхту новому владельцу. Чтобы совместить приятное с полезным, Люк приглашает на судно друзей – Мэтта с его сестрой Кейт, Уоррена и свою новую девушку Сьюзи. Пятерка простых ребят весело проводит время, наслаждаясь возможностью почувствовать себя хозяевами жизни, как вдруг яхта наталкивается на коралловый риф и переворачивается. Друзья оказываются в бедственном положении, ведь они находятся далеко от берега, и шанс быть замеченными спасателями крайне невелик. Поддавшись панике, герои начинают спорить, как лучше поступить – отправится вплавь до ближайшего отрезка суши или ждать подмоги, а попутно припоминают друг другу старые обиды и выясняют отношения. Учитывая, что Кейт является бывшей девушкой Люка, а Сьюзи – его нынешней пассией, нетрудно представить какие страсти разгораются на перевернутом судне. Добавьте к этому наличие в австралийских водах прожорливых белых акул, и леденящее кровь напряжение при просмотре триллера о выживании в экстремальных условиях «Открытое море: Новые жертвы» онлайн в хорошем качестве вам обеспечено.



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