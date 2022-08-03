Синяя бездна 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн
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О фильме
Подводный хоррор «Синяя бездна 2» — фильм Йоханнеса Робертса о веселом приключении, которое оборачивается борьбой за выживание.
Сводные сестры Миа и Саша, а также их подруги Николь и Алекс решают исследовать подводные пещеры, где находится вход в затопленный город майя. Экспедиция начинается как безобидная авантюра, но когда часть тоннеля обрушивается, девушки оказываются заперты в лабиринте узких туннелей. Поначалу им кажется, что главные проблемы — темнота и постепенно заканчивающийся воздух в баллонах. Но вскоре возникает более серьезная угроза — слепые акулы, которые приспособились к жизни в пещерах и стали практически идеальными хищниками. Чтобы спастись из этой ловушки, девушкам придется сохранять самообладание и доверять друг другу.
«Синяя бездна 2» понравится тем, кто любит клаустрофобичные триллеры, фильмы о выживании и напряжённые сцены, от которых буквально перехватывает дыхание. Это история о страхе, смелости и отчаянной попытке вырваться на свет сквозь бесконечную темноту.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрУжасы
КачествоFull HD, SD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
- ЙРРежиссёр
Йоханнес
Робертс
- СНАктриса
Софи
Нелисс
- КФАктриса
Корина
Фокс
- БТАктриса
Бриэнн
Тджу
- СРАктриса
Систин
Роуз Сталлоне
- Актёр
Джон
Корбетт
- Актриса
Ниа
Лонг
- ББАктриса
Брэк
Бэссинджер
- Актёр
Кайлин
Рамбо
- АМАктёр
Аксель
Мансилла
- ЭРСценарист
Эрнест
Риера
- ЙРСценарист
Йоханнес
Робертс
- ДХПродюсер
Джеймс
Харрис
- РДПродюсер
Роберт
Джонс
- БАПродюсер
Байрон
Аллен
- Актриса дубляжа
Дарья
Шевчук
- АФАктриса дубляжа
Анастасия
Фокс
- АМАктриса дубляжа
Алёна
Минчук
- ЭФАктриса дубляжа
Элина
Фатеева
- АФАктриса дубляжа
Анастасия
Филимонова
- МЛХудожник
Мигель
Льорка