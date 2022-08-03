Синяя бездна 2
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Синяя бездна 2

Синяя бездна 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.42019, 47 Meters Down: Uncaged
Ужасы86 мин18+

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О фильме

Подводный хоррор «Синяя бездна 2» — фильм Йоханнеса Робертса о веселом приключении, которое оборачивается борьбой за выживание.

Сводные сестры Миа и Саша, а также их подруги Николь и Алекс решают исследовать подводные пещеры, где находится вход в затопленный город майя. Экспедиция начинается как безобидная авантюра, но когда часть тоннеля обрушивается, девушки оказываются заперты в лабиринте узких туннелей. Поначалу им кажется, что главные проблемы — темнота и постепенно заканчивающийся воздух в баллонах. Но вскоре возникает более серьезная угроза — слепые акулы, которые приспособились к жизни в пещерах и стали практически идеальными хищниками. Чтобы спастись из этой ловушки, девушкам придется сохранять самообладание и доверять друг другу.

«Синяя бездна 2» понравится тем, кто любит клаустрофобичные триллеры, фильмы о выживании и напряжённые сцены, от которых буквально перехватывает дыхание. Это история о страхе, смелости и отчаянной попытке вырваться на свет сквозь бесконечную темноту.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Синяя бездна 2»