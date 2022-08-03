Фильм В пасти океана (2021)

Группа друзей отправляется на удаленный от цивилизации коралловый остров. Парни и девушки предвкушают отпуск, наполненный необычными впечатлениями и приключениями. Они даже не представляют, насколько опасный вояж им предстоит, ведь в этих живописных местах обитают большие белые акулы, которые в прямом смысле предвкушают встречу с нашими героями.

