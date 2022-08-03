Фильм В пасти океана (2021)
О фильме
Группа друзей отправляется на удаленный от цивилизации коралловый остров. Парни и девушки предвкушают отпуск, наполненный необычными впечатлениями и приключениями. Они даже не представляют, насколько опасный вояж им предстоит, ведь в этих живописных местах обитают большие белые акулы, которые в прямом смысле предвкушают встречу с нашими героями.
СтранаВеликобритания, США, Австралия
ЖанрУжасы
КачествоFull HD, SD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.2 IMDb
- КБАктриса
Катрина
Боуден
- АЯАктёр
Аарон
Якубенко
- КЦАктриса
Кимиэ
Цукакоси
- ТКАктёр
Тим
Кано
- ТКАктёр
Те
Кохе Тухака
- ДУАктёр
Джейсон
Уайлдер
- ТМАктриса
Татьяна
Марьянович
- ПЭАктёр
Патрик
Этчисон
- КДАктриса
Кейт
Джаггард
- МБСценарист
Майкл
Буген
- ДКПродюсер
Джек
Кристиан
- МКПродюсер
Мик
Коллис
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ДТХудожник
Джозеф
Тирнан