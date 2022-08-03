В пасти океана
Wink
Фильмы
В пасти океана
8.12021, Great White
Ужасы87 мин18+

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Фильм В пасти океана (2021)

О фильме

Группа друзей отправляется на удаленный от цивилизации коралловый остров. Парни и девушки предвкушают отпуск, наполненный необычными впечатлениями и приключениями. Они даже не представляют, насколько опасный вояж им предстоит, ведь в этих живописных местах обитают большие белые акулы, которые в прямом смысле предвкушают встречу с нашими героями.

Страна
Великобритания, США, Австралия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В пасти океана»