Британские детективные сериалы
Чисто английское убийство! Англия — родина самых запутанных криминальных сюжетов и лучших детективов. Герои Агаты Кристи и Артура Конан Дойла в коллекции для любителей жанра.
7.7
Ребус
2024
8.6
Следствие ведет миссис Сидху
2023
8.0
Под подозрением
2022
8.3
Бывшая жена
2022
8.8
Расследования мадам Блан
2021
8.6
Отправление
2019
8.2
Королевы тайн
2019
8.4
Дублинские убийства
2019
9.1
Страйк
2018
8.4
Спасти Фейт
2017
8.7
Ночной администратор
2016
8.5
Капкан
2015
8.9
По долгу службы
2012
7.6
Расследования Мердока
2008
7.5
Пять дней
2007
9.2
Война Фойла
2002
9.4
Чисто английские убийства
1997