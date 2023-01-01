Гудини и Дойл (qa)
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Гудини и Дойл (qa)

Гудини и Дойл (qa) (сериал, 2016) смотреть онлайн

8.32016, Houdini and Doyle 1 сезон
Фэнтези, Криминал0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Великий иллюзионист своего века Гарри Гудини и не менее великий детективный писатель сэр Артур Конан Дойл, достигнув богатства и высот популярности, решают стать коллегами по новому ремеслу. Оба заинтересованы в раскрытии преступлений, где замешаны сверхъестественные мотивы. И это при том, что Дойл свято верит в мистику, а Гудини категорически еe отрицает.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гудини и Дойл (qa)»

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