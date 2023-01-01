Жизнь и приключения Мишки Япончика (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Евгений Ткачук в роли легендарного налетчика из Одессы. Отечественная криминальная драма Сергея Гинзбурга, послужившая основой для создания мюзикла.



В сериале рассказывается о последних годах жизни одного из самых влиятельных одесских бандитов. За короткий промежуток в�ремени ему удалось собрать команду воров, которые держали в страхе весь город. Однако, несмотря на преступную деятельность, Мишка никогда не крал у бедняков и уважал врачей, юристов, а также артистов. Каждое преступление становилось настоящим шоу, после которого он организовывал пир для своих приближенных и обычных горожан. В банде Япончика царила жесткая иерархия, где все грабители подчинялись строгим правилам, похожим на дисциплину японских самураев, что принесло ему такое прозвище.



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