Волшебник
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Волшебник

Волшебник (сериал, 2017) смотреть онлайн

8.82017, Волшебник 1 сезон
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Три друга Андрей Гончаров, Алексей Девятов и Пургин придумали прибыльный бизнес. Первый изображает из себя экстрасенса Светозара, а двое других собирают информацию о клиентах. Светозар разыскивает без вести пропавших, возвращает блудливых мужей в семью, притягивает удачу и становится очень популярной фигурой в Москве. Но когда на кону жизнь любимого человека, ему приходится сотворить настоящее чудо.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Волшебник»

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