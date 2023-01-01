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У вас будет ребенок
Актёры и съёмочная группа сериала «У вас будет ребенок»

Актёры и съёмочная группа сериала «У вас будет ребенок»

Режиссёры

Алеко Цабадзе

Алеко Цабадзе

Режиссёр

Актёры

Виктория Романенко

Виктория Романенко

АктрисаМаша
Нато Мурванидзе

Нато Мурванидзе

Nato Murvanidze
АктрисаМанана
Анна Лутцева

Анна Лутцева

АктрисаСветлана
Серафима Низовская

Серафима Низовская

АктрисаЛиля
Юлия Рутберг

Юлия Рутберг

АктрисаСофья Андреевна Рапопорт
Сергей Барковский

Сергей Барковский

АктёрЛеонид Яковлевич Рапопорт
Нико Тавадзе

Нико Тавадзе

Niko Tavadze
АктёрДато
Юлия Полубинская

Юлия Полубинская

АктрисаИрина
Егор Корешков

Егор Корешков

АктёрИгнат Сахаров
Илья Бледный

Илья Бледный

АктёрТони Краковский

Сценаристы

Марика Чиркина

Марика Чиркина

Сценарист
Марина Степнова

Марина Степнова

Сценарист

Продюсеры

Дмитрий Черкасов

Дмитрий Черкасов

Продюсер
Олег Газе

Олег Газе

Продюсер
Лилия Ковалевич

Лилия Ковалевич

Продюсер
Греник Петросян

Греник Петросян

Продюсер

Художники

Александр Холодцов

Александр Холодцов

Художник
Татьяна Орлова

Татьяна Орлова

Художница

Композиторы

Тимур Ведерников

Тимур Ведерников

Композитор