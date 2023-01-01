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У вас будет ребенок

У вас будет ребенок (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, У вас будет ребенок 1 сезон
Мелодрамы, Русские12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Четыре женщины волею судьбы вместе оказываются в одной палате роддома. Каждая ждет ребенка и у каждой — своя тайна. Своя причина изменить свое прошлое, своя любовь и своя обида. Четыре характера, четыре судьбы. Такие разные и, вместе с тем, такие похожие женщины.

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6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «У вас будет ребенок»

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