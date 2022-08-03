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Тихий Дон

Тихий Дон (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Тихий Дон 1 сезон
Драма18+

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О сериале

На фоне эпохальных событий начала ХХ века разворачивается история любви казака Григория Мелехова и замужней красавицы Аксиньи Астаховой. Исторический перелом, разрушивший древний уклад донского казачества, совпал с трагическим переломом и в личной жизни Григория.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тихий Дон»