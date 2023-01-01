Сводные судьбы
Wink
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Сводные судьбы
9.02015, Сводные судьбы 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

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Сводные судьбы (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Немолодой бизнесмен Роберт Шатов узнает, что смертельно болен, и жить ему осталось не больше месяца. Он решает разыскать и собрать под одной крышей трех своих взрослых дочерей – «ошибки молодости». Поначалу девушки встречают отца и друг друга в штыки. Но постепенно лед начинает таять… Сбудется ли мечта Роберта – станут ли сводные сестры одной семьей?

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Актёры и съёмочная группа сериала «Сводные судьбы»

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