Столпы Земли
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Столпы Земли

Столпы Земли (сериал, 2010) смотреть онлайн

9.02010, The Pillars of the Earth 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Масштабный мини-сериал по одноименному историческому роману Кена Фоллета. Действие разворачивается в Англии XII века. Прослеживаются судьбы королевской семьи, невезучего мастера-каменщика по прозвищу Том «Строитель» и разбойника, который раскаялся и стал монахом Кингсбриджского монастыря.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Столпы Земли»

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