Сто дней свободы
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Сто дней свободы
2017, Сто дней свободы 1 сезон
Военные, Мини-сериалы12+

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Сто дней свободы (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

У Петра Авдеича позади десять лет тюрьмы - десять несправедливых лет за контрреволюционную пропаганду. Он вернулся в свой обветшалый дом, на улицу, где все соседи его сторонятся. Но теперь он обрeл главное - свободу, с которой не намерен расставаться ни при каких обстоятельствах. Наступление немецких войск, недоверие внучки и еe товарища - ничто не заставит его поменять свои планы, впереди у Авдеича целых сто дней свободы…

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Актёры и съёмочная группа сериала «Сто дней свободы»

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