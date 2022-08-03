Спасите наше завтра (сериал, 2014) смотреть онлайн

Документальный сериал посвящен острым экологическим проблемам, которые волнуют жителей всех континентов. И выходы из сложившейся неблагоприятной ситуации предлагают не только ученые, но и обыкновенные дети, неравнодушные к загрязнению окружающей среды и глобальному потеплению. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

