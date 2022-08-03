Спасите наше завтра (сериал, 2014) смотреть онлайн
5.42014, Saving My Tomorrow 1 сезон
Документальный, Семейный18+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Документальный сериал посвящен острым экологическим проблемам, которые волнуют жителей всех континентов. И выходы из сложившейся неблагоприятной ситуации предлагают не только ученые, но и обыкновенные дети, неравнодушные к загрязнению окружающей среды и глобальному потеплению. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Документальный
Рейтинг
6.4 IMDb
- ЭШРежиссёр
Эми
Шатц
- ВНАктёр
Вилли
Нельсон
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- НДАктёр
Нил
Деграсс Тайсон
- ЗМАктёр
Зигги
Марли
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актриса
Тина
Фей
- ЛСАктриса
Леннон
Стелла
- МСАктриса
Мэйси
Стелла
- ШНПродюсер
Шила
Невинс
- ЭШПродюсер
Эми
Шатц
- ТПМонтажёр
Том
Паттерсон
- СМКомпозитор
Стефин
Мерритт
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра